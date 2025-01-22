20 забытых, но крутых фантастических фильмов

Ламповая фантастика, которую стоит посмотреть

Жанр фантастического фильма непрерывно развивался за прошедшие несколько десятков лет. Тем не менее, зачастую, в погоне за блокбастерами «выплеснули ребенка с водой»: из фокуса зрительского внимания мог пропасть ряд шикарных картин. Что ж, компенсируем пробелы: встречаем незаслуженно забытые жемчужины жанра фантастики в нашем новом большом списке. Двадцать sci-fi картин позволят вам и вечера скоротать, и ощутить себя в других эпохах.

1. Парень и его пес / A Boy and His Dog (1974)

Постапокалиптическая фантастика с Доном Джонсоном в главной роли: безумное будущее 2024 г., выжженная поверхность планеты, на которой остались лишь одиночки – и подземный мир со своим суровым сводом законом. Приключения главного героя и его говорящей собаки (которая является скорее учителем, нежели, чем компаньоном) и растрогает, и увлечет

2. Козерог один / Capricorn One (1978)

В этой картине Питер Хайамс описал грандиозный обман – запуск миссии НАСА на Марс срывается, но, чтобы не терять лицо, на планету отправляется пустой корабль, а экипаж на Земле инсценирует путешествие. Довольно быстро спектакль срывается – и начинается самое любопытное. Возможно, именно эта лента послужила прообразом для слухов, что американцы на самом деле не высаживались на Луне.

3. Квинтет / Quintet (1979)

Жесткая фантастическая драма от Роберта Олтмана, украшенная блестящим актерским ансамблем (Пол Ньюман, Витторио Гассман и Фернандо Рей). После глобального похолодания жизнь на Земле сохранилась лишь в разрушающихся городах; герои от нечего делать коротают время в игре «Квинтет»… Действия тут немного, но операторская работа просто завораживает, а сюрреалистические красоты заснеженной планеты явно западут в память.

4. Космический охотник: Приключения в запретной зоне / Spacehunter: Adventures in the Forbidden Zone (1983)

Абсолютно забытый почти «шедевр» от Лэмонта Джонсона – с великолепным Майклом Айронсайдом. На планету Терра-11 прилетает охотник Вулф – услышав сигнал о помощи, он пытается спасти трех выживших пассажирок. Выполнение этой мисси сулит огромную награду, но беда в том, что Терра-11 давно в карантине из-за чумы. Шикарный образец космической оперы.

5. Крулл / Krull (1983)

Невероятные для 1983 года $47 млн. бюджета, которые получил на съемки Питер Йетс, не отбились (лента с трудом набрала в мировом прокате $16 млн.), однако это пересечение космической фантастики и традиционного фэнтези (в ленте присутствуют все атрибуты жанров, от спасения принцессы, до оборотней и Зверя), и сегодня выглядит неплохо из-за своего размаха и масштаба.

6. Филадельфийский эксперимент / The Philadelphia Experiment (1984)

Некогда гремевший в советском прокате фильм сегодня мало кто помнит – а зря. «Филадельфийский эксперимент» с Майклом Паре и Нэнси Аллен опишет знаменитый эйнштейновский опыт 1944 года, который привел к весьма скверным последствиям. Кинематографическая же версия предложит массу твистов, включая перемещение во времени – причем, снято всё в картине весьма «вкусно».

7. Последний звездный боец / The Last Starfighter (1984)

В США «Последний звездный боец» считается уже классикой, в РФ же картина не столь известна, возможно потому, что её не так сильно жаловали в видеосалонах тех лет. Что ж, повесть о школьнике Алексе Рогане, который набрал рекордное число очков на игровом автомате и был приглашен инопланетянином Центавром «поучаствовать» в галактической войне между Райлосом и Ко-Данской Армадой, отличный пример «теплого», лампового кинематографа. Такого уже не делают.

8. Ночь кометы / Night of the Comet (1984)

Черная фантастическая комедия Тома Эберхардта – мир разрушен из-за кометы, начинается пир во время чумы, а тут еще зомби появляются. Весьма своеобразное описание апокалипсиса, приправленное едким юмором, стильное и отлично снятое.

9. Человек со звезды / Starman (1984)

Джон Карпетнер ерунды не делает, даже когда он приправляет свою любимую фантастику мелодрамой. Вот и в «Человеке со звезды» все по высшему разряду: от ролей Джеффа Бриджеса и Карен Аллен, до сюжета об инопланетных исследованиях природы любви и прекрасно выстроенной атмосферы.

10. Исследователи / Explorers (1985)

Еще одна «ламповая фантастика» от Джо Данте – с молодым Итаном Хоуком в главной роли. Речь пойдет о подростках, собравших небольшой космический корабль и внезапно потерявших управление своим чудом. Как оказалось, под контроль летательное средство взяли инопланетяне – тут вся чехарда и началась.

11. Тихая Земля / The Quiet Earth (1985)

Выживание в постапокалиптическом мире – вечная тема для кинематографа, а «Тихая Земля» – один из наиболее ярких примеров развития поджанра. Лента снята в Новой Зелендии, в ней нет знаменитых актеров, но культовый статус произведения вполне оправдан – приключения Зака Хобсона, которые внезапно обнаружил себя единственным жителем Земли, хватают зрителя за горло и не отпускают до самых тиров.

12. Кокон / Cocoon (1985)

Проба пера на ниве фантастики от Рона Ховарда. В доме престарелых в бассейне обнаруживается странный кокон, которые дарует обитателям омоложение – и начинается причудливая, гротескная круговерть. Кстати говоря, ленту изначально должен был снимать Роберт Земекис.

13. Полет навигатора / Flight of the Navigator (1986)

В «Полете навигатора» Рэндал Клайзер расскажет историю двенадцатилетнего Дэвида, который исчез восемь лет назад, а потом вернулся на НЛО и ничуть не постарел. История приключений героя, который вместе с инопланетянами исследовал потаенные уголки Вселенной – настоящая дань памяти эпохи восьмидесятых. Наивное, но очень эмоциональное полотно.

14. Чужие среди нас / They Live (1988)

Еще одна картина маэстро фантастики Джона Капентера – рассказ о том, что мир не таков, каким он кажется. Строитель Нейда обнаружил странные очки, надев которые, становится ясно, что средства информации занимаются зомбированием населения, а политики являются страшными пришельцами с планеты Андромеда. Вскоре оказывается, что Нейда не один, кто знает об истинном положении дел. Очень смелая и яркая для своих лет картина.

15. Робот Джокс / Robot Jox (1989)

Гигантские роботы! Что может быть лучше? Вариации на тему в 1989 году существовали лишь в анимационных вариантах, а вот полнометражная картина, снятая на крупных макетах, была одна – конечно, «Робот Джокс». Простенький сценарий о гладиаторских боях тут приправлен отличным драйвом.

16. Ангел Тьмы / Dark Angel (1989)

В «Ангеле Тьмы» снялись Дольф Лундгрен и Брайан Бенбен, речь пойдет о расследовании странных убийств полицейским Джеком Кейном. Довольно быстро наш герой приходит к выводу, что в деле замешано инопланетное существо, «выкачивающее» мозги у людей. Лента довольно мрачная и стильная, она действительно погружает в атмосферу липкого безумия.

17. Солнечный кризис / Solar Crisis (1990)

Фантастический триллер «Солнечный кризис» порадует такими актерами, как Тим Мэтисон и Чарлтон Хестон. Режиссеры Ричард С. Сарафьян и Алан Смити на $55 млн. бюджета развернулись по полной программе – история снижения интенсивности Солнца путем подрыва мощной бомбы (операция «Встречный пожар») описана во всех красках, а сценарные повороты (скажем, работа андроида) достаточно захватывающи.

18. Считанные секунды / Split Second (1992)

Шикарная роль Рутгера Хауэра – шуточки про кофе, атмосфера подземки, постоянный дождь. Перед нами настоящая «черная» фантастика, где все вокруг мрачнее ночи, а героям противостоит немыслимое существо. Сюжета в картине немного, да он и не нужен – все впечатление сделано атмосферой, которая просто выплескивается с экрана.

19. Темный город / Dark City (1998)

Предтеча «Матрицы» от Алекса Пройаса – опять избранный, опять предназначение, да такие актеры, как Кифер Сазерленд и Дженнифер Коннелли. Невероятное стилистическое решение картины завораживает – в этом маэстро Пройас силен, как никто другой.

20. Чужеродное вторжение / Alien Raiders (2008)

«Компактный» фантастический триллер от Бена Рока – группа неизвестных бандитов берет штурмом магазин и захватывает персонал в заложники. Вот только, преступники ли они? Напавшие утверждают, что в магазине инопланетяне – и им надо остановить их. Отличный пример оригинального и свежего взгляда на жанр – динамики тут через край, фантазии – тоже.

Борис Миленский